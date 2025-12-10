Общество 10.12.2025 в 10:45

Совладелец «Иркутскэнерго» призвал перестать кошмарить бизнес

По его словам, необходимо срочно развивать искусственный интеллект, чтобы не отстать от Китая и США
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Совладелец «Иркутскэнерго» призвал перестать кошмарить бизнес
Фото: freepik.com
Один из владельцев «Иркутскэнерго», основатель «Русала» Олег Дерипаска, раскритиковал власти за излишние ограничения частного бизнеса, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ). Его он считает двигателем технологической революции. 

«Если в России не дадут работать частному бизнесу в сфере искусственного интеллекта и не перестанут его кошмарить, мы проспим и эту очередную — уже четвертую — технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. 

По его мнению, секрет успеха довольно прост: долговременное планирование, государственная поддержка и развитие национальных лидеров.

Он отметил важность глобальной борьбы в области ИИ, ссылаясь на выступление главы Nvidia Дженсена Хуанга, крупнейшей компании по производству чипов для ИИ. По словам Хуанга, конкуренция между США и Китаем — это не просто дуэль ChatGPT и DeepSeek, а системное противостояние по ключевым направлениям: энергетика, производство чипов, инфраструктура дата-центров, разработка моделей ИИ и их коммерческое применение.
Теги
бизнес искуственный интеллект

Все новости

Жителям Бурятии рассказали, как выбрать удачное новогоднее дерево
10.12.2025 в 11:57
Фонд капитального ремонта объявляет акцию по списанию пени
10.12.2025 в 11:54
Три дома сгорели за сутки в Бурятии, один человек погиб
10.12.2025 в 11:45
Жители Бурятии стали экономить на еде
10.12.2025 в 11:21
Режиссер из Бурятии поставит эскиз спектакля на сцене Малого театра
10.12.2025 в 11:07
В Бурятии поспорили из-за названия горы
10.12.2025 в 11:05
В Бурятии не дадут простаивать старому автовокзалу в Мухоршибири
10.12.2025 в 10:47
Совладелец «Иркутскэнерго» призвал перестать кошмарить бизнес
10.12.2025 в 10:45
Боец джиу-джитсу из Бурятии взял две медали в Шанхае
10.12.2025 в 10:18
«Этот законопроект мы ждали долгие 20 лет»
10.12.2025 в 10:13
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать удачное новогоднее дерево
Советами поделились в Россельхознадзоре
10.12.2025 в 11:57
Фонд капитального ремонта объявляет акцию по списанию пени
Она продлится до 31 января 2026 года
10.12.2025 в 11:54
Жители Бурятии стали экономить на еде
В стране впервые за многие годы упал выпуск продуктов питания
10.12.2025 в 11:21
В Бурятии поспорили из-за названия горы
Одну из вершин хребта Хамар-Дабан предложили назвать в честь университета
10.12.2025 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru