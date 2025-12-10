Совладелец «Иркутскэнерго» призвал перестать кошмарить бизнес

Один из владельцев «Иркутскэнерго», основатель «Русала» Олег Дерипаска, раскритиковал власти за излишние ограничения частного бизнеса, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ). Его он считает двигателем технологической революции.«Если в России не дадут работать частному бизнесу в сфере искусственного интеллекта и не перестанут его кошмарить, мы проспим и эту очередную — уже четвертую — технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.По его мнению, секрет успеха довольно прост: долговременное планирование, государственная поддержка и развитие национальных лидеров.Он отметил важность глобальной борьбы в области ИИ, ссылаясь на выступление главы Nvidia Дженсена Хуанга, крупнейшей компании по производству чипов для ИИ. По словам Хуанга, конкуренция между США и Китаем — это не просто дуэль ChatGPT и DeepSeek, а системное противостояние по ключевым направлениям: энергетика, производство чипов, инфраструктура дата-центров, разработка моделей ИИ и их коммерческое применение.