В Бурятии не дадут простаивать старому автовокзалу в Мухоршибири

В селе Мухоршибирь в Бурятии не дадут простаивать старому зданию автовокзала. В администрации района отметили, что на этом месте возведут магазин.

«Здание автовокзала, ранее принадлежавшее Буркоопсоюзу, было продано 26 марта индивидуальному предпринимателю Хамидовой С.Х. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация по строительству здания магазина», - прокомментировала замглавы района по экономическим вопросам Мария Богомазова.

Ранее «Номер один» сообщал, что мухоршибирцы получили новый модульный автовокзал со всеми удобствами: кассой для обслуживания пассажиров, залом ожидания, кондиционером, теплым санитарным блоком, включая специализированную кабину для маломобильных жителей и пеленальный столик грудных детей. Здание создали при поддержке компании СУЭК и Фонда Мельниченко.