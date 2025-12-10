Жители Бурятии стали экономить на еде

В 2025 году впервые за полтора десятка лет в России снизился выпуск продуктов питания. При этом инвестиции в новые проекты сократились почти вдвое по сравнению с прошлым годом и вернулись к уровню 2013 года. Причинами такой ситуации стали высокая ставка ЦБ, дефицит трудовых ресурсов и ускорение инфляции, сообщает Forbes.Валютные колебания мешают экспорту, а внутренний рынок уже не требует столько еды, как раньше. Россияне начали экономить, покупая меньшие объемы и переходя на более дешевые продукты. Также увеличилось число одиноких людей, которые не хотят готовить дома.За 11 месяцев 2025-го число новых инвестпроектов в сфере выпуска продуктов сократилось на 45% по сравнению с прошлым годом, подсчитала платформа «ТендерПро». Общие инвестиции снизились до 104 млрд рублей против 194 млрд за аналогичный период прошлого года, то есть на 46%.По данным INFOLine, активность в секторе упала до уровня 2013 года, последнего перед продовольственным эмбарго и санкциями. Более того, впервые с 2009-го пищевое производство показало снижение: за январь — сентябрь выпуск продуктов снизился на 0,6%, напитков — на 4,1%, отмечает Николай Лычев из Agrotrend.ru, ссылаясь на Росстат. Голод России не грозит, но ассортимент продуктов питания снизится.