Общество 10.12.2025 в 11:54

Фонд капитального ремонта объявляет акцию по списанию пени

Она продлится до 31 января 2026 года
Текст: Андрей Константинов
С 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года жители Бурятии смогут списать начисленные пени по взносам на капитальный ремонт при условии погашения задолженности.

В этот период собственники помещений могут освободиться от начисления пени при полном погашении суммы долга по взносам на капитальный ремонт — с учётом начислений за текущий месяц. Для списания пени необходимо направить в адрес Фонда заявление с приложением копий документов, подтверждающих оплату задолженности.

Принять участие в акции могут как физические, так и юридические лица. Заявление с копиями документов, подтверждающих оплату, принимается:

• на электронную почту: fondkr@govrb.ru

• через Почту России

• через любое отделение ЕИРЦ

• лично в Фонде по адресу ул. Толстого, 23, каб. 201, с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30 и в пятницу с 08:30 до 16:30 (без перерыва на обед).

Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых уже приняты меры судебного взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт и имеется вступившее в законную силу решение суда.

Ф Фонде напоминают, что акция по списанию пени проводится ежегодно начиная с 2018 года. За это время в ней приняли участие свыше 16 тысяч собственников помещений, обеспечив погашение задолженности в размере 107 млн рублей.
Фонд капремонта

