Общество 10.12.2025 в 11:57

Жителям Бурятии рассказали, как выбрать удачное новогоднее дерево

Советами поделились в Россельхознадзоре
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия поделились советами, как выбирать новогодние деревья – ели, сосны или пихты.

В первую очередь, нужно обращать внимание на ствол: он должен быть не слишком тонким, при этом ровным и без трещин.

Чтобы понять, что дерево спилено не очень давно, нужно приподнять его и несильно ударить срезом о землю. Если иголки осыпаются, покупать такую ель не стоит – она простоит недолго.

Ветки должны быть упругими и эластичными – это хороший признак. Можно слегка согнуть одну веточку и посмотреть на ее состояние. Если же она трещит и ломается, лучше поискать другую лесную красавицу – эту срезали очень давно.

«Хвоя должна быть колючей, упругой и иметь сочный насыщенный цвет. Чтобы проверить состояние хвои, потрите иголки в руке. Если на руках остается маслянистое хвойное вещество с запахом смолы, значит, ель, пихта или сосна свежая. Ярко выраженный аромат хвои и отсутствие желтизны – также признаки, что дерево в порядке», - заключили в надзорном ведомстве.

Ранее «Номер один» сообщал, какие продукты к новогоднему столу можно купить заранее.

