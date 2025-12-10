Общество 10.12.2025 в 12:18

На трассе в Бурятии заметили рыжего «инспектора»

Лисица наблюдала за проезжающими автомобилями
Текст: Карина Перова
На трассе в Бурятии заметили рыжего «инспектора»
Фото: Тункинский нацпарк

На трассе в Тункинском районе Бурятии очевидцы заметили необычного «инспектора» ДПС. У дороги возле Туранского источника сидела лисица, наблюдая за проезжающими автомобилями.

Авторы ролика отметили, что рыжая красавица совершенно не боится людей и держится уверенно. В Тункинском нацпарке напомнили: подкармливать диких животных, включая лисиц, опасно.

«Лисицы, привыкшие к человеческой пище, могут изменить свои естественные повадки, переключившись с охоты на попрошайничество у дорог. Судьба таких животных, к сожалению, часто трагична: они могут погибнуть под колесами автомобилей или стать жертвами охотников. Важно помнить, лисицы могут быть переносчиками бешенства», - подчеркнули специалисты.

Теги
лисица

