«Ростелеком» выступил партнером первенства Бурятии по фигурному катанию

Компания «Ростелеком» стала официальным партнером республиканского первенства по фигурному катанию на коньках, которое прошло в ледовом дворце «Байкал Арена» в Улан-Удэ. Организатором выступила Федерация фигурного катания на коньках Республики Бурятия.Более 100 юных спортсменов в возрасте от 4 до 17 лет из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской и Новосибирской областей продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивного духа.Анна Грач, председатель Федерации фигурного катания Республики Бурятия:«Соревнования впервые прошли на площадке "Байкал Арены". Поддержка со стороны таких крупных компаний, как "Ростелеком", играет огромную роль в развитии детского спорта в нашей республике. Мы благодарны за предоставленные возможности и надеемся на дальнейшее сотрудничество».В подарок от оператора юные фигуристы получили сувениры и сертификаты на обучение на образовательной онлайн-платформе «Ростелеком Лицей», которая помогает школьникам углублять знания по различным учебным предметам, эффективно готовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также раскрывать свой потенциал в самых разных направлениях.Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Мы рады поддержать такое значимое региональное спортивное событие. Для нас это важное партнерство, которое помогает развивать детский спорт и здоровый образ жизни. У "Ростелекома" есть большой опыт технического сопровождения спортивных мероприятий регионального и федерального значения. Наши сотрудники готовы обеспечить современную ИТ-поддержку любых соревнований».Реклама. ПАО «Ростелеком». Erid: 2VfnxvejoUm