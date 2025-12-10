Общество 10.12.2025 в 12:40

«Ростелеком» выступил партнером первенства Бурятии по фигурному катанию

A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
«Ростелеком» выступил партнером первенства Бурятии по фигурному катанию
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
Компания «Ростелеком» стала официальным партнером республиканского первенства по фигурному катанию на коньках, которое прошло в ледовом дворце «Байкал Арена» в Улан-Удэ. Организатором выступила Федерация фигурного катания на коньках Республики Бурятия.

Более 100 юных спортсменов в возрасте от 4 до 17 лет из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской и Новосибирской областей продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивного духа.

Анна Грач, председатель Федерации фигурного катания Республики Бурятия:

«Соревнования впервые прошли на площадке "Байкал Арены". Поддержка со стороны таких крупных компаний, как "Ростелеком", играет огромную роль в развитии детского спорта в нашей республике. Мы благодарны за предоставленные возможности и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

В подарок от оператора юные фигуристы получили сувениры и сертификаты на обучение на образовательной онлайн-платформе «Ростелеком Лицей», которая помогает школьникам углублять знания по различным учебным предметам, эффективно готовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также раскрывать свой потенциал в самых разных направлениях.

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы рады поддержать такое значимое региональное спортивное событие. Для нас это важное партнерство, которое помогает развивать детский спорт и здоровый образ жизни. У "Ростелекома" есть большой опыт технического сопровождения спортивных мероприятий регионального и федерального значения. Наши сотрудники готовы обеспечить современную ИТ-поддержку любых соревнований».

Реклама. ПАО «Ростелеком». Erid: 2VfnxvejoUm
Теги
Ростелеком

Все новости

В Бурятии микроавтобус, везший ритуальные венки, столкнулся с большегрузом
10.12.2025 в 13:15
Не стало видного ученого-натуралиста, разводившего в Бурятии глухарей
10.12.2025 в 12:40
«Ростелеком» выступил партнером первенства Бурятии по фигурному катанию
10.12.2025 в 12:40
В Забайкальском крае собирают помощь семье участника СВО, где погибли трое детей
10.12.2025 в 12:27
На трассе в Бурятии заметили рыжего «инспектора»
10.12.2025 в 12:18
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать удачное новогоднее дерево
10.12.2025 в 11:57
Фонд капитального ремонта объявляет акцию по списанию пени
10.12.2025 в 11:54
Три дома сгорели за сутки в Бурятии, один человек погиб
10.12.2025 в 11:45
Жители Бурятии стали экономить на еде
10.12.2025 в 11:21
Режиссер из Бурятии поставит эскиз спектакля на сцене Малого театра
10.12.2025 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Не стало видного ученого-натуралиста, разводившего в Бурятии глухарей
Ушел из жизни Сергей Павлович Кирпичёв
10.12.2025 в 12:40
На трассе в Бурятии заметили рыжего «инспектора»
Лисица наблюдала за проезжающими автомобилями
10.12.2025 в 12:18
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать удачное новогоднее дерево
Советами поделились в Россельхознадзоре
10.12.2025 в 11:57
Фонд капитального ремонта объявляет акцию по списанию пени
Она продлится до 31 января 2026 года
10.12.2025 в 11:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru