Общество 10.12.2025 в 12:40

Не стало видного ученого-натуралиста, разводившего в Бурятии глухарей

Ушел из жизни Сергей Павлович Кирпичёв
Текст: Карина Перова
Не стало видного ученого-натуралиста, разводившего в Бурятии глухарей
Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Ушел из жизни учёный-натуралист, крупнейший специалист по глухарям Сергей Павлович Кирпичёв. Он начинал свой профессиональный путь в 1955 году в Баргузинском заповеднике Бурятии.

Специалиста не стало 8 декабря, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Его имя хорошо известно орнитологам далеко за пределами России. Под руководством Кирпичева на базе бурятского заповедника появился экспериментальный питомник, в котором провели первые успешные опыты по содержанию и разведению обыкновенного и каменного глухарей.

Много лет ученый посвятил изучению экологии и поведения этих птиц, разработке методов восстановления природных популяций, отработке способов отлова, передержки и инкубации. Его исследования стали фундаментом для дальнейших научных и практических работ. С 1957 года в питомниках, которыми он руководил, было выращено более 350 глухарей. Работая в научном отделе Баргузинского заповедника, он занимался исследованиями биологии тетеревиных птиц, но не только – в архивах заповедника хранится его рукопись «Изучение зимней суточной активности баргузинского соболя и его убежищ» (1956).

Как подчеркнули коллеги, несмотря на возраст, Сергей Павлович до последних лет оставался в строю: выходил в тайгу, наблюдал весенние токовища, продолжал вести научные записи, поддерживал соратников и учеников.

«Ясность ума, невероятная память и неизменный молодой задор были его верными спутниками всю жизнь. Он был не только учёным, но и человеком редкой доброты и внутренней силы. Его вклад в сохранение российских природных богатств невозможно переоценить: созданная им методика искусственного разведения глухарей с последующим выпуском в дикую природу не имеет аналогов и продолжает служить делу охраны природы», - отметили в «Заповедном Подлеморье».

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
