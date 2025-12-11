Общество 11.12.2025 в 06:00

В банках Улан-Удэ исчезли новые доллары

Это осложняет жизнь людям, собирающимся на отдых за границу
Текст: Дмитрий Родионов
Фото: freepik.com
Туристы в Бурятии столкнулись с неприятной новостью - им не продают доллары в банках. Кредитно-финансовые учреждения предлагают лишь старые купюры.

- Собираюсь в Таиланд, нужны наличные доллары, обратилась в банк, а там старые купюры, в некоторых банках вообще не продают или по курсу на пять-семь рублей дороже. Пришлось идти на рынок, там поменяли рубли на нормальные, «синие доллары», - жалуется клиентка одной из туристических компаний Улан-Удэ.

Тогда Ассоциация туроператоров России рекомендовала туристам приобретать банкноты нового образца или же выбирать другую валюту, которая точно принимается в стране поездки.

Дело в том, что из-за спецоперации и санкций предложение новых долларовых купюр в стране резко сократилось. Ранее новые банкноты регулярно поступали в страну для продажи в операционных кассах банков, в том числе в обменных пунктах, а старые вывозились за границу и поступали на зарубежные корсчета. С 2022 года наличную валюту российским банкам не продают.

Сейчас же число поездок за границу резко увеличилось (по причине удешевления турпутевок). Соответственно, возросла необходимость иметь наличные доллары и евро, ведь российские карты во многих странах не принимают. А из‑за санкционных мер российские банки сами испытывают дефицит наличных долларов.

У населения же валюта есть, но люди понимают, что курсы доллара и евро очень сильно занижены. Так, доллар на прошлой неделе падал до 78 рублей, тогда как, по оценкам экспертов, его курс, учитывая состояние российских финансов, должен быть выше 100 рублей. Но курсы устанавливаются по результатам межбанковских сделок Банком России, который с помощью дорогого рубля борется с инфляцией. Поскольку население в основном потребляет зарубежные товары, а они закупаются в долларах. И даже если импорт идет в юанях, то он привязан к доллару. И обходится импортерам дешевле.

Поскольку люди надеются, что курс доллара повысится в будущем, они откладывают продажу валюты в ожидании более выгодной цены.

- В результате пару недель назад, когда курс евро был установлен в 91 рубль, его вообще не сдавали, и банк установил курс приема в 94 рубля 20 копеек - на 3,5 рубля выше курсов других банков. В результате люди пошли продавать, и за несколько часов банк закупился наличными, - рассказал менеджер одного из крупных банков в Улан-Удэ. При этом он ответил, что к внешнему виду банкнот банк относится еще более жестко, чем другие. Малейшие потертости или пятнышки на принимаемых купюрах бракуются.

Пока ситуацию в Бурятии спасают монгольские туристы. По словам участников валютного рынка, именно они завозят наличные доллары в Бурятию. Без них бурятские туристы остались бы без валюты.
