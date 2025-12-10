Во время звонка с кредитки жителя Улан-Удэ перевели 270 тысяч

В Улан-Удэ сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже более 270 тысяч рублей. Ловкач сумел перевести деньги с чужой кредитной карты, попросив телефон для срочного звонка.

Накануне пострадавший 50-летний мужчина отдыхал в одном из увеселительных заведений Улан-Удэ с другом.

- Там они познакомились с двумя мужчинами. В ходе совместного распития спиртных напитков заявитель предложил продолжить общение у себя дома. Во время застолья один из гостей попросил у хозяина телефон, чтобы позвонить. Мужчина, разблокировав устройство, передал его и гость неоднократно выходил из комнаты с телефоном под предлогом звонков, - рассказали в полиции республики.

Проснувшись рано утром, заявитель обнаружил смс-уведомление от банка о переводе крупной суммы с его кредитной карты. Связавшись с банком, он заблокировал свои карты и обратился в полицию.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый 26-летний уроженец Мухоршибирского района. Он похитил деньги с карты потерпевшего, воспользовавшись доступом к разблокированному телефону. Деньги потратил на покупки в магазине и оплату номера в гостинице. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - добавили в МВД республики.

Фото: loon.site