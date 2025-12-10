В аэропорту Улан-Удэ зарегистрировали 800-тысячного пассажира

Сегодня в международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ зарегистрировали 800-тысячного пассажира. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Девушка следовала на рейсе 3034 «АК S7» в Москву. «Юбилейному» пассажиру вручили подарки.

«Хорошая цифра. Это, в первую очередь, говорит о стабильном росте пассажиропотока. С 2017 года у нас количество пассажиров увеличилось почти в 3 раза», - сказал Алексей Цыдеов.

Сегодня в воздушной гавани столицы Бурятии обслуживается 19 авиакомпаний по 17 направлениям. Основным является Улан-Удэ – Москва, но растут и темпы региональных перевозок.

«В том числе, это достигается за счет различных программам субсидирования по межрегиональным направлениям, благодаря которым стоимость билетов снижается. В этом году из республиканского бюджета на субсидирование выделили 23 млн. рублей. На следующий год уже предусмотрено 45 млн», - отметил руководитель республики.