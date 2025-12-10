Монголии вернули динозавра

8 декабря 2025 года в Париже прошла церемония подписания акта о безвозмездной передаче Монголии окаменелостей динозавров, изъятых французскими правоохранительными органами в 2013 и 2015 годах.По данным Минкульта Монголии, окаменелости были обнаружены во время осмотра судна, прибывшего из Бразилии, и помещений компании «Creazaurus». В 2015 году началось расследование. По запросу Франции в 2016 году Монголия начала собственное следствие, а эксперты подтвердили монгольское происхождение окаменелости тарбозавра батаара, изъятой во Франции.Как сообщает агентство «Монцамэ», после долгого совместного сотрудничества правоохранительных, дипломатических и государственных организаций обеих стран, 10 июня 2025 года Лионский апелляционный суд постановил вернуть Монголии 29 комплектов окаменелостей динозавров, завершив многолетний судебный процесс.В коллекцию вошли полные скелеты тарбозавров батаара, тероподов, овирапторозавров, а также зубы, рёбра, челюсти, шипы, когти, средний мозг и лодыжки древних животных. Кроме того, возвращены яйца тероподов и овирапторозавров — ценные научные находки.Участники церемонии отметили роль присоединения Монголии к международным конвенциям ЮНЕСКО и УНИДРУА, что существенно способствовало возвращению ценностей. В церемонии приняли участие министр культуры Монголии Чинбатын Ундрам, министр экономики Франции Амели де Моншален и представители обеих сторон.Министр Ундрам выразила благодарность за совместные усилия и подчеркнула важность противодействия незаконной торговле культурными ценностями. В будущем возвращённые окаменелости планируют разместить в Музее естественной истории, а часть — в отделе палеонтологии Национального музея, открытие которого запланировано на 2026 год.