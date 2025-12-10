Общество 10.12.2025 в 16:43

Житель Улан-Удэ оказался в полиции после покупки алкоголя и продуктов

Закупился в магазине он по банковской карте чужого ребенка
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Житель Улан-Удэ оказался в полиции после покупки алкоголя и продуктов

41-летний житель Улан-Удэ потратил накануне все деньги с карты школьника, которую тот случайно обронил. На 6 тысяч рублей он накупил продуктов и алкоголя, но уже вскоре вернул все потраченные средства родителям несовершеннолетнего.

- Банковскую карту, утерянную ребенком по пути из школы, нашел 41-летний мужчина. Используя средства с чужого счета, он совершил покупки продуктов и алкоголя в магазине. В ходе разбирательства подозреваемый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб законным представителям несовершеннолетнего, - рассказали в полиции республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

Теги
кража

Все новости

Фоторепортаж с пожара в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ
10.12.2025 в 17:38
В следующем году у жителей Бурятии будет дополнительный выходной
10.12.2025 в 17:14
В Улан-Удэ предпринимателям-погорельцам «Баянгола» окажут помощь
10.12.2025 в 17:08
Улан-Удэ остался без «Баянгола»
10.12.2025 в 16:47
Житель Улан-Удэ оказался в полиции после покупки алкоголя и продуктов
10.12.2025 в 16:43
Монголии вернули динозавра
10.12.2025 в 16:05
В аэропорту Улан-Удэ зарегистрировали 800-тысячного пассажира
10.12.2025 в 15:46
В Бурятии ДТП из пяти машин заблокировало движение на трассе «Байкал»
10.12.2025 в 15:44
Во время звонка с кредитки жителя Улан-Удэ перевели 270 тысяч
10.12.2025 в 15:34
Жительница Бурятии заявила суду, что битбайк это не транспортное средство
10.12.2025 в 15:31
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В следующем году у жителей Бурятии будет дополнительный выходной
18 февраля в республике отметят Сагаалган
10.12.2025 в 17:14
Монголии вернули динозавра
Кости ящера ранее незаконно вывезли из страны
10.12.2025 в 16:05
В аэропорту Улан-Удэ зарегистрировали 800-тысячного пассажира
Девушка следовала в Москву
10.12.2025 в 15:46
Во время звонка с кредитки жителя Улан-Удэ перевели 270 тысяч
Позвонить он дал случайному знакомому
10.12.2025 в 15:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru