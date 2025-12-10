Житель Улан-Удэ оказался в полиции после покупки алкоголя и продуктов

41-летний житель Улан-Удэ потратил накануне все деньги с карты школьника, которую тот случайно обронил. На 6 тысяч рублей он накупил продуктов и алкоголя, но уже вскоре вернул все потраченные средства родителям несовершеннолетнего.

- Банковскую карту, утерянную ребенком по пути из школы, нашел 41-летний мужчина. Используя средства с чужого счета, он совершил покупки продуктов и алкоголя в магазине. В ходе разбирательства подозреваемый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб законным представителям несовершеннолетнего, - рассказали в полиции республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один