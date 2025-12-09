Жителей Бурятии приглашают на V форум «Патриоты Урала»

Открыта регистрация на V Форум волонтёров и гражданских активистов «Патриоты Урала». Мероприятие пройдет на площадке Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 17 по 19 марта 2026 года.

- Пятый форум мы проводим в Югре не случайно. Здесь работает уникальный Гуманитарный добровольческий корпус, который помогает раненым бойцам в госпиталях. Такой опыт нужно не только поддерживать, но и распространять на другие регионы. Символично, что регистрацию мы запускаем в День добровольца. Приглашаю всех неравнодушных стать частью форума, - подчеркнул полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Полпред добавил, что в этот раз у форума появится новая площадка «Патриоты Урала. Дети». Её участниками станут школьники и молодёжь, в том числе из «Движения Первых». Они смогут поучаствовать в проектах и программах, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Образовательная программа форума будет посвящена трем темам: - оказание социально-бытовых услуг ветеранам, которые проходят лечение в госпиталях; - медиаподдержка некоммерческих организаций, поддерживающих участников СВО и их близких; - вовлечение ветеранов в детские и молодёжные патриотические проекты.

Участники форума расскажут о лучших практиках патриотического воспитания молодёжи и программах поддержки участников СВО. Отдельно будут представлены волонтёрские площадки поддержки участников СВО в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Мероприятие завершится традиционной пленарной сессией.

Регистрация на форум открыта до 18 января 2026 года, до 23:00 (по времени Екатеринбурга) по ссылке https://clck.ru/3QfGc4. Участники, прошедшие отбор, получат приглашение до 18 февраля 2026 года.

Страницы форума в соцсетях: https://t.me/gowithrussia_ugra https://vk.com/gowithrussia_ugra