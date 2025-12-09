Общество 09.12.2025 в 17:11

Жителей Бурятии приглашают на V форум «Патриоты Урала»

Участники расскажут о лучших практиках патриотического воспитания молодёжи и программах поддержки участников СВО
A- A+
Жителей Бурятии приглашают на V форум «Патриоты Урала»
Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии

Открыта регистрация на V Форум волонтёров и гражданских активистов «Патриоты Урала». Мероприятие пройдет на площадке Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 17 по 19 марта 2026 года.

- Пятый форум мы проводим в Югре не случайно. Здесь работает уникальный Гуманитарный добровольческий корпус, который помогает раненым бойцам в госпиталях. Такой опыт нужно не только поддерживать, но и распространять на другие регионы. Символично, что регистрацию мы запускаем в День добровольца. Приглашаю всех неравнодушных стать частью форума, - подчеркнул полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Полпред добавил, что в этот раз у форума появится новая площадка «Патриоты Урала. Дети». Её участниками станут школьники и молодёжь, в том числе из «Движения Первых». Они смогут поучаствовать в проектах и программах, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Образовательная программа форума будет посвящена трем темам: - оказание социально-бытовых услуг ветеранам, которые проходят лечение в госпиталях; - медиаподдержка некоммерческих организаций, поддерживающих участников СВО и их близких; - вовлечение ветеранов в детские и молодёжные патриотические проекты.

Участники форума расскажут о лучших практиках патриотического воспитания молодёжи и программах поддержки участников СВО. Отдельно будут представлены волонтёрские площадки поддержки участников СВО в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Мероприятие завершится традиционной пленарной сессией.

Регистрация на форум открыта до 18 января 2026 года, до 23:00 (по времени Екатеринбурга) по ссылке https://clck.ru/3QfGc4. Участники, прошедшие отбор, получат приглашение до 18 февраля 2026 года.

Страницы форума в соцсетях: https://t.me/gowithrussia_ugra   https://vk.com/gowithrussia_ugra

Теги
патриоты Урала

Все новости

Фоторепортаж с пожара в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ
10.12.2025 в 17:38
В следующем году у жителей Бурятии будет дополнительный выходной
10.12.2025 в 17:14
В Улан-Удэ предпринимателям-погорельцам «Баянгола» окажут помощь
10.12.2025 в 17:08
Улан-Удэ остался без «Баянгола»
10.12.2025 в 16:47
Житель Улан-Удэ оказался в полиции после покупки алкоголя и продуктов
10.12.2025 в 16:43
Монголии вернули динозавра
10.12.2025 в 16:05
В аэропорту Улан-Удэ зарегистрировали 800-тысячного пассажира
10.12.2025 в 15:46
В Бурятии ДТП из пяти машин заблокировало движение на трассе «Байкал»
10.12.2025 в 15:44
Во время звонка с кредитки жителя Улан-Удэ перевели 270 тысяч
10.12.2025 в 15:34
Жительница Бурятии заявила суду, что битбайк это не транспортное средство
10.12.2025 в 15:31
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В следующем году у жителей Бурятии будет дополнительный выходной
18 февраля в республике отметят Сагаалган
10.12.2025 в 17:14
Житель Улан-Удэ оказался в полиции после покупки алкоголя и продуктов
Закупился в магазине он по банковской карте чужого ребенка
10.12.2025 в 16:43
Монголии вернули динозавра
Кости ящера ранее незаконно вывезли из страны
10.12.2025 в 16:05
В аэропорту Улан-Удэ зарегистрировали 800-тысячного пассажира
Девушка следовала в Москву
10.12.2025 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru