Сон на работе

Вопрос: «Что будет, если случайно уснуть на рабочем месте?»

Марк И.

Рассказываем, где проходит грань между законным отдыхом и нарушением, за которое можно получить выговор или даже увольнение. Согласно Трудовому кодексу, перерыв для отдыха и питания - это ваше личное время. Вы вправе использовать его по своему усмотрению: есть, гулять, сидеть в соцсетях или спать. Прямого запрета на сон в законе нет.

Когда сон становится проступком? Все меняется, как только вы уснули в рабочее время. Это уже может быть квалифицировано как неисполнение трудовых обязанностей.

Работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание:

- замечание;

- выговор;

- увольнение (в исключительных случаях!)

А когда могут уволить? Увольнение - крайняя мера. Она возможна, если ваш сон повлек или мог повлечь тяжелые последствия. Например, если вы уснули:

- на опасном производстве;

- за рулем служебного транспорта;

- на должности, связанной с обеспечением безопасности людей.