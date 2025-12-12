Вопрос: «Что такое закрытое совещание, и как его составить?»

Марина Михайловна Ч.

Обычное завещание составляется с помощью и в присутствии нотариуса, который должен держать его содержимое в тайне. Содержание закрытого завещания неизвестно никому, кроме завещателя, даже нотариусу. Его суть оглашают только после смерти завещателя. Основание: ст. 1126 ГК РФ

Как завещателю оформить закрытое завещание

1. Обязательно написать от руки и подписать. Использовать компьютер нельзя.

2. Положить в конверт и заклеить.

3. Передать нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи.

Напомним, без нотариуса завещание не будет действительным. Просто написать его текст, запечатать в конверт и хранить у себя нельзя.

Что делает нотариус? В присутствии свидетелей:

1. Запечатывает подписанный ими конверт в другой конверт.

2. Делает на нем надпись по форме, указывая место, время принятия завещания и сведения о нотариусе, завещателе, каждом из свидетелей.

3. Выдает завещателю свидетельство о принятии завещания.

Не могут быть закрытыми:

- совместные завещания супругов;

- наследственные договоры;

- завещания с решением об учреждении наследственного фонда.

Далее закрытое завещание в единственном экземпляре хранится у нотариуса.

После предоставления свидетельства о смерти завещателя нотариус:

- в течение 15 дней и в присутствии 2 свидетелей вскрывает и оглашает завещание;

- составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол с полным текстом завещания;

- выдает наследникам нотариально удостоверенную копию протокола

Наследство принимается в обычном порядке.