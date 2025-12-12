Закрытое завещание
Вопрос: «Что такое закрытое совещание, и как его составить?»
Марина Михайловна Ч.
Обычное завещание составляется с помощью и в присутствии нотариуса, который должен держать его содержимое в тайне. Содержание закрытого завещания неизвестно никому, кроме завещателя, даже нотариусу. Его суть оглашают только после смерти завещателя. Основание: ст. 1126 ГК РФ
Как завещателю оформить закрытое завещание
1. Обязательно написать от руки и подписать. Использовать компьютер нельзя.
2. Положить в конверт и заклеить.
3. Передать нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи.
Напомним, без нотариуса завещание не будет действительным. Просто написать его текст, запечатать в конверт и хранить у себя нельзя.
Что делает нотариус? В присутствии свидетелей:
1. Запечатывает подписанный ими конверт в другой конверт.
2. Делает на нем надпись по форме, указывая место, время принятия завещания и сведения о нотариусе, завещателе, каждом из свидетелей.
3. Выдает завещателю свидетельство о принятии завещания.
Не могут быть закрытыми:
- совместные завещания супругов;
- наследственные договоры;
- завещания с решением об учреждении наследственного фонда.
Далее закрытое завещание в единственном экземпляре хранится у нотариуса.
После предоставления свидетельства о смерти завещателя нотариус:
- в течение 15 дней и в присутствии 2 свидетелей вскрывает и оглашает завещание;
- составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол с полным текстом завещания;
- выдает наследникам нотариально удостоверенную копию протокола
Наследство принимается в обычном порядке.