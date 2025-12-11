Общество 11.12.2025 в 09:16

Жительница Улан-Удэ наказала дорожников

Автомобиль горожанки влетел в яму на трамвайных путях
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ наказала дорожников
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанке вернуть деньги за поврежденный в ДТП автомобиль. Как сообщили в УФССП Бурятии, свою машину женщина повредила при проезде трамвайных путей. 

Авария случилась на перекрестке улиц Дарханская и Ключевская. При повороте через трамвайные пути автоледи внезапно обнаружила отсутствие асфальта на переезде. В результате колесо автомобиля провалилось в яму. При этом предупреждающие знаки и дорожные ограждения на этом участке отсутствовали. ДТП оформили сотрудники ГАИ, которые составили рапорт о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги.

После происшествия женщина обратилась с иском к дорожникам, которые проводили в этом месте ремонт. Суд ее требования удовлетворил частично, обязав дорожную организацию возместить материальный ущерб в размере 217 тыс. рублей.
 
«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав разъяснил организации срок для оплаты долга, а также последствия уклонения от исполнения решения суда. В качестве одной из мер принудительного исполнения стал арест автомобиля «Черри Тигго», принадлежащего дорожной организации. В результате задолженность была погашена в полном объеме», - рассказали в УФССП Бурятии.
