В тушении пожара в Улан-Удэ принимали участие горожане и разные ведомства

Чтобы хоть как-то облегчить работу МЧС Бурятии в тушении сложного многочасового пожара в ТЦ «Баянгол» на помощь им пришли некоторые ведомства города и все неравнодушные граждане.

Горсвет направил оперативно-выездную бригаду на место пожара для установки светильников. Специалисты организовали на площадке дополнительное освещение, необходимое для работы пожарных расчётов в ночное время.

Сотрудники близлежащего банка в Доме торговли тоже помогали пожарным. Они организовали горячий чай, питание и обогрев спасателей. Чем могли помогали и неравнодушные горожане в этот трудный момент.

Также вчера была запущена «горячая линия» для пострадавших арендаторов: 21-78-79, 21-78-97. Чат для обращений работает круглосуточно: https://t.me/+mY3SnVLdg5A1MjIy

Фото: мэрия города