В Бурятии студент спас одногруппника с эпилепсией

В Заиграевском районе Бурятии первокурсник спас товарища, у которого во время пары случился эпилептический приступ. Все произошло 28 ноября в Новоильинском филиале Республиканского межотраслевого техникума (РМТ), рассказали в газете «Вперед».

Оказавшиеся рядом ребята растерялись и испугались. Но нашёлся тот, кто не потерял самообладания: Антон Воронин мгновенно сориентировался и грамотно оказал первую помощь пострадавшему. Он снял студента со стула, уложил его на бок, удерживая голову в безопасном положении. Если бы не оперативные и правильные действия юноши, его однокурсник мог получить серьёзные травмы во время приступа.

«Пара проходила на третьем этаже, а медпункт находится на первом. Пока позвонили, пока я бежала с первого этажа на третий, Антон оказывал помощь. А в дальнейшем – не ушёл, а продолжал мне помогать», - отметила медицинский работник РМТ Юлия Абдуллина.