Общество 11.12.2025 в 09:59

Из-за проблем с электроснабжением в Бурятии горят дома

А люди, перешедшие на электроотопление, вынуждены греться у соседей
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Из-за проблем с электроснабжением в Бурятии горят дома
Фото: архив «Номер один»
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Эржена Чимитцыренова рассказала о бедах самого большого СНТ в Бурятии и третьего СНТ по размерам в России – это СНТ «Багульник». По ее словам, отключения электричества здесь происходят постоянно. Что свидетельствует о том, что необходимо модернизация сетей. Однако энергетики проводят только аварийные работы.

– Так и ездит аварийная бригада: сначала в «Багульник», потом на Левый Берег и обратно, - сказала депутат. - Самое страшное в этой ситуации, что горят дома. Уже горели дома в этом сезоне, хотя холода только начались.

По ее словам, сегодня жители СНТ провели всю ночь без электричества. И это уже второй раз в этом отопительном сезоне. При этом, особенно страдают те, кто по рекомендациям властей перешел на электроотопление в рамках программы «Чистый воздух». Они вынуждены ходить к соседям, у которых есть печки – чтобы погреться и приготовить еду.

Эржена Чимитцыренова обратилась к надзорным ведомствам и к правительству Бурятии, чтобы они провели проверку – насколько законны подобные отключения в таких масштабах. Также депутат обратилась лично к руководителю «Бурятэнерго» Сергею Козлову, который также является депутатом Хурала. Она потребовала предоставить информацию по нагрузкам на электросети и представить детальный план по стабилизации электроснабжения.

Напомним, ранее жители СНТ уже обращались в редакцию «Номер один» с жалобами на перебои. Тогда в «Бурятэнерго» нам сообщили, что пока что чуда ждать не стоит:

- Требуется глубокая модернизация существующих трансформаторных подстанций либо строительство новых, а для этого необходимо дополнительное финансирование. Энергетики совместно с правительством Бурятии прорабатывают варианты решения вопроса, - пояснили в пресс-службе компании.
Теги
электричество хурал

Все новости

В Бурятии придумали новый способ поощрять ветеринарных педагогов
11.12.2025 в 11:06
В Бурятии бизнесменам расскажут, как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз»
11.12.2025 в 10:54
В Улан-Удэ пьяного матершинника вышвырнули из самолета
11.12.2025 в 10:45
В Бурятии сельский парень ограбил двух стариков подряд
11.12.2025 в 10:26
В селе Бурятии сгорело здание почты
11.12.2025 в 10:13
Бурятия стала немного труднодоступнее
11.12.2025 в 10:09
Из-за проблем с электроснабжением в Бурятии горят дома
11.12.2025 в 09:59
Сгоревший «Баянгол» в Улан-Удэ стал похож на ледяную крепость
11.12.2025 в 09:42
В Бурятии студент спас одногруппника с эпилепсией
11.12.2025 в 09:42
В Бурятии река топит село
11.12.2025 в 09:28
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Бурятии придумали новый способ поощрять ветеринарных педагогов
Ради этого Народный Хурал изменил закон о госнаградах
11.12.2025 в 11:06
В Улан-Удэ пьяного матершинника вышвырнули из самолета
Он не долетел до Москвы
11.12.2025 в 10:45
В Бурятии студент спас одногруппника с эпилепсией
Приступ произошел во время занятия
11.12.2025 в 09:42
Жительница Улан-Удэ наказала дорожников
Автомобиль горожанки влетел в яму на трамвайных путях
11.12.2025 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru