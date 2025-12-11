Из-за проблем с электроснабжением в Бурятии горят дома

На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Эржена Чимитцыренова рассказала о бедах самого большого СНТ в Бурятии и третьего СНТ по размерам в России – это СНТ «Багульник». По ее словам, отключения электричества здесь происходят постоянно. Что свидетельствует о том, что необходимо модернизация сетей. Однако энергетики проводят только аварийные работы.– Так и ездит аварийная бригада: сначала в «Багульник», потом на Левый Берег и обратно, - сказала депутат. - Самое страшное в этой ситуации, что горят дома. Уже горели дома в этом сезоне, хотя холода только начались.По ее словам, сегодня жители СНТ провели всю ночь без электричества. И это уже второй раз в этом отопительном сезоне. При этом, особенно страдают те, кто по рекомендациям властей перешел на электроотопление в рамках программы «Чистый воздух». Они вынуждены ходить к соседям, у которых есть печки – чтобы погреться и приготовить еду.Эржена Чимитцыренова обратилась к надзорным ведомствам и к правительству Бурятии, чтобы они провели проверку – насколько законны подобные отключения в таких масштабах. Также депутат обратилась лично к руководителю «Бурятэнерго» Сергею Козлову, который также является депутатом Хурала. Она потребовала предоставить информацию по нагрузкам на электросети и представить детальный план по стабилизации электроснабжения.Напомним, ранее жители СНТ уже обращались в редакцию «Номер один» с жалобами на перебои. Тогда в «Бурятэнерго» нам сообщили, что пока что чуда ждать не стоит:- Требуется глубокая модернизация существующих трансформаторных подстанций либо строительство новых, а для этого необходимо дополнительное финансирование. Энергетики совместно с правительством Бурятии прорабатывают варианты решения вопроса, - пояснили в пресс-службе компании.