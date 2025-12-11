В Улан-Удэ пьяного матершинника вышвырнули из самолета

В аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ транспортные полицейские задержали буйного нетрезвого пассажира. Мужчина направлялся в Москву.

На борту лайнера он вел себя крайне агрессивно: выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания бортпроводников и окружающих. Нарушителем общественного порядка оказался 55-летний житель Бурятии.

Представители авиакомпании отказали мужчине в перелёте. Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте привлекли его к административной ответственности сразу по двум статьям – за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.