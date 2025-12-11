В Бурятии придумали новый способ поощрять ветеринарных педагогов

Педагоги, которые готовят будущих ветеринаров в вузах Бурятии, теперь смогут получить почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РБ». Такое решение приняли депутаты Народного Хурала на сессии 11 декабря, внеся изменения в республиканский закон о государственных наградах.Ранее это звание могли получить только практикующие специалисты, непосредственно работающие с животными. Поправки в закон позволят награждать и преподавателей высших учебных заведений за их вклад в подготовку квалифицированных кадров для ветеринарной службы и агропромышленного комплекса.Инициатива приведена в соответствие с федеральным законодательством. С 2021 года аналогичное право — представлять к званию «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» — имеют и педагоги на федеральном уровне. Подобный подход уже применяется в ряде других регионов, включая Республику Татарстан, Краснодарский и Хабаровский края.По мнению разработчиков законопроекта, эта мера станет дополнительным стимулом для повышения качества высшего ветеринарного образования в республике. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию кадрового потенциала всего агропромышленного комплекса Бурятии, где подготовка квалифицированных специалистов остается одной из ключевых задач.