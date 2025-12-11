Общество 11.12.2025 в 11:06

В Бурятии придумали новый способ поощрять ветеринарных педагогов

Ради этого Народный Хурал изменил закон о госнаградах
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии придумали новый способ поощрять ветеринарных педагогов
Фото: «Номер один»
Педагоги, которые готовят будущих ветеринаров в вузах Бурятии, теперь смогут получить почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РБ». Такое решение приняли депутаты Народного Хурала на сессии 11 декабря, внеся изменения в республиканский закон о государственных наградах.

Ранее это звание могли получить только практикующие специалисты, непосредственно работающие с животными. Поправки в закон позволят награждать и преподавателей высших учебных заведений за их вклад в подготовку квалифицированных кадров для ветеринарной службы и агропромышленного комплекса.

Инициатива приведена в соответствие с федеральным законодательством. С 2021 года аналогичное право — представлять к званию «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» — имеют и педагоги на федеральном уровне. Подобный подход уже применяется в ряде других регионов, включая Республику Татарстан, Краснодарский и Хабаровский края.

По мнению разработчиков законопроекта, эта мера станет дополнительным стимулом для повышения качества высшего ветеринарного образования в республике. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию кадрового потенциала всего агропромышленного комплекса Бурятии, где подготовка квалифицированных специалистов остается одной из ключевых задач.
Теги
хурал ветеринары

Все новости

В Бурятии придумали новый способ поощрять ветеринарных педагогов
11.12.2025 в 11:06
В Бурятии бизнесменам расскажут, как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз»
11.12.2025 в 10:54
В Улан-Удэ пьяного матершинника вышвырнули из самолета
11.12.2025 в 10:45
В Бурятии сельский парень ограбил двух стариков подряд
11.12.2025 в 10:26
В селе Бурятии сгорело здание почты
11.12.2025 в 10:13
Бурятия стала немного труднодоступнее
11.12.2025 в 10:09
Из-за проблем с электроснабжением в Бурятии горят дома
11.12.2025 в 09:59
Сгоревший «Баянгол» в Улан-Удэ стал похож на ледяную крепость
11.12.2025 в 09:42
В Бурятии студент спас одногруппника с эпилепсией
11.12.2025 в 09:42
В Бурятии река топит село
11.12.2025 в 09:28
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ пьяного матершинника вышвырнули из самолета
Он не долетел до Москвы
11.12.2025 в 10:45
Из-за проблем с электроснабжением в Бурятии горят дома
А люди, перешедшие на электроотопление, вынуждены греться у соседей
11.12.2025 в 09:59
В Бурятии студент спас одногруппника с эпилепсией
Приступ произошел во время занятия
11.12.2025 в 09:42
Жительница Улан-Удэ наказала дорожников
Автомобиль горожанки влетел в яму на трамвайных путях
11.12.2025 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru