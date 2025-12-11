После звонка налоговика жительница Бурятии потеряла около 2 млн

За минувшие сутки жители Бурятии потеряли свыше 3 млн рублей, и больше половины от этой суммы отдала жительница одного из районов республики. Женщина потеряла 1 875 000 рублей после звонка «из налоговой».

В конце ноября ей позвонил мужчина из налоговой службы и сказал, что ее накопления не проходят через «налоговую». Для решения вопроса надо было записаться на прием и продиктовать код из SMS. Потом ей пришло письмо о взломе Госуслуг, предложение связаться со службой поддержки аккаунта и общение со «службой безопасности» Госуслуг.

- Женщине сообщили о выгрузке личных данных и соединили с сотрудником «ЦБ» через приложение для видеозвонков. Убедили в том, что от ее имени уже оформлены кредиты, и для их блокировки необходимо оформить встречный кредит. Под руководством мошенника женщина оформила кредит в размере 1 300 000 рублей, после чего направилась в банк для снятия наличных под предлогом ремонта дома, - рассказали в полиции республики.

На следующий день мошенники заявили ей об отказе в переоформлении счета из-за фиктивной задолженности в микрофинансовых организаций.

Под их давлением женщина перевела мошенникам еще свыше 500 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 1 875 000 рублей.

Фото: Номер один