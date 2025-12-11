Общество 11.12.2025 в 11:25

После звонка налоговика жительница Бурятии потеряла около 2 млн

Сумма потерь сложилась из заемных денег и личных сбережений
A- A+
Текст: Елена Кокорина
После звонка налоговика жительница Бурятии потеряла около 2 млн

За минувшие сутки жители Бурятии потеряли свыше 3 млн рублей, и больше половины от этой суммы отдала жительница одного из районов республики. Женщина потеряла 1 875 000 рублей после звонка «из налоговой».

В конце ноября ей позвонил мужчина из налоговой службы и сказал, что ее накопления не проходят через «налоговую». Для решения вопроса надо было записаться на прием и продиктовать код из SMS. Потом ей пришло письмо о взломе Госуслуг, предложение связаться со службой поддержки аккаунта и общение со «службой безопасности» Госуслуг.

- Женщине сообщили о выгрузке личных данных и соединили с сотрудником «ЦБ» через приложение для видеозвонков. Убедили в том, что от ее имени уже оформлены кредиты, и для их блокировки необходимо оформить встречный кредит. Под руководством мошенника женщина оформила кредит в размере 1 300 000 рублей, после чего направилась в банк для снятия наличных под предлогом ремонта дома, - рассказали в полиции республики.
На следующий день мошенники заявили ей об отказе в переоформлении счета из-за фиктивной задолженности в микрофинансовых организаций.
Под их давлением женщина перевела мошенникам еще свыше 500 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 1 875 000 рублей.

Фото: Номер один

Теги
мошенники

Все новости

Депутаты Хурала Бурятии поддержали повышение штрафов за выпас скота на дорогах
11.12.2025 в 12:35
В Бурятии приняли окончательный вариант бюджета на 2026 год
11.12.2025 в 12:15
На Святой нос Бурятии посмотрели глазами дрона
11.12.2025 в 12:12
В Бурятии повысят надбавки для муниципальных чиновников
11.12.2025 в 11:59
Жители сел в Бурятии жалуются на вонь от угля
11.12.2025 в 11:51
В Бурятии будут выдавать жилье выпускникам программы «Муравьев-Амурский 2030»
11.12.2025 в 11:44
Жительница Бурятии осталась без денег и без бани
11.12.2025 в 11:40
В Улан-Удэ разогнали нелегальный зоопарк
11.12.2025 в 11:38
Из трамвая в Улан-Удэ вывели пассажира в тапках и майке
11.12.2025 в 11:26
После звонка налоговика жительница Бурятии потеряла около 2 млн
11.12.2025 в 11:25
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Депутаты Хурала Бурятии поддержали повышение штрафов за выпас скота на дорогах
Эта мера призвана снизить число ДТП с участием сельхозживотных
11.12.2025 в 12:35
На Святой нос Бурятии посмотрели глазами дрона
Необычный ракурс полуострова запечатлели с высоты птичьего полета
11.12.2025 в 12:12
Жители сел в Бурятии жалуются на вонь от угля

В соцсетях сообщают о загрязнении воздуха в Заиграево и Кырене

11.12.2025 в 11:51
В Бурятии будут выдавать жилье выпускникам программы «Муравьев-Амурский 2030»
В бюджете уже запланированы деньги на покупку двух квартир
11.12.2025 в 11:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru