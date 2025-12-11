Жительница Бурятии осталась без денег и без бани

В Мухоршибирском районе жительница обратилась в суд с иском к одному из предпринимателей. Она просила обязать его вернуть деньги по договору, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

В мае она заключила устный договор с директором фирмы на строительство бани и передала ему по расписке 150 000 руб. в счет аванса. В итоге ответчик свои обязательства по договору подряда не выполнил, а из уплаченных женщиной 150 000 руб. вернул ей только 5 000 рублей. Брус, который купил бизнесмен для строительства, оказался плохого качества, женщина от него отказалась.

В суде жительница района уточнила исковые требования, просила удовлетворить иск в полном объеме, взыскать с предпринимателя уплаченные деньги за строительство бани в размере 150 000 руб., неустойку в размере 150 000 руб., компенсацию морального вреда в сумме 100 000 руб., штраф в размере 200 000 руб. и неустойку, начисленную на сумму иска 600 000 руб.

Представитель ответчика в суде сказал, что связи с материальными затруднениями выплатить 145 000 руб. сразу не имеет возможности.

Изучив материалы дела, суд решил удовлетворить иск частично. С ответчика взысканы деньги, полученные по договору - 145 000 руб., неустойку в размере 145 000 руб., компенсацию морального вреда в сумме 10 000 руб. и штраф в размере 150 000 руб.





Фото: "Номер один"