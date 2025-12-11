В Бурятии будут выдавать жилье выпускникам программы «Муравьев-Амурский 2030»

В Бурятии иногородним выпускникам программы «Муравьев-Амурский 2030» предоставят право на получение служебного жилья. Народный Хурал республики принял соответствующий закон, который изменяет порядок формирования и использования маневренного жилищного фонда.«Республика Бурятия вправе за счет финансирования расходных обязательств со стороны Минвостокразвития приобретать жилье для выпускников программы с целью передачи в пользование по договорам безвозмездного пользования жилым помещением на срок не более 2 лет с момента заключения служебного контракта. С обязательствами выпускника программы самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и нести все расходы на содержание такого жилого помещения», — сообщил первый замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Дмитрий Кобунов.Нововведение позволит молодым специалистам, прошедшим федеральную программу профессиональной переподготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики, заключать договоры безвозмездного пользования жильем. Помещения будут выделяться на срок не более двух лет с момента подписания служебного контракта на территории Бурятии.Финансирование для формирования этого жилищного фонда уже запланировано. В бюджете на эти цели предусмотрено 14,9 миллиона рублей, из которых 14 миллионов рублей — средства федерального бюджета, а 900 тысяч — софинансирование из казны Бурятии. На эти средства планируется приобрести две квартиры для выпускников программы.Программа «Муравьев-Амурский 2030» реализуется с 2023 года и направлена на подготовку управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Точный порядок и условия предоставления жилья выпускникам программы, трудоустроившимся в Бурятии, определит правительство республики.