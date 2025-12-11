Жители сел в Бурятии жалуются на вонь от угля

Жители республики обсуждают сильные запахи дыма и оседание сажи в райцентрах Тункинского и Заиграевского районах. По словам жителей, в задымленном воздухе виноваты местные котельные, а также особый ландшафт, который не дает дыму рассеиваться.

- Оба села находятся в ландшафтной котловине, и поэтому дым от котельных, в которых не установлены сажевые фильтры, оседает на сами села. Зимой там снег чёрный, можно спокойно снимать фильм о ядерной зиме без подготовки. Вонь от угля стоит круглосуточно. В Заиграево дети забыли, что такое белый снег. В Кырене же вечером вонь от угля и дыма такая же как на Левом берегу в Улан-Удэ, - пишут пользователи.

Другие пользователи сети в комментариях поддерживают автора. «В Улан-Удэ снег белый и чистый один день - когда идёт». «Будет ещё хуже, когда весь частный сектор затопить котлы угольные», «Прямо вот в тему - сейчас утром в Улан-Удэ опять этот дым от железной дороги, а через дом школа. Вонь невыносимая стоит».



Фото: "Номер один"