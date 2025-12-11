Общество 11.12.2025 в 12:12
На Святой нос Бурятии посмотрели глазами дрона
Необычный ракурс полуострова запечатлели с высоты птичьего полета
Текст: Елена Кокорина
Необычный ракурс на полуостров Святой Нос представили в телеграмм-канале «Заповедного подлеморья». Живописные кадры удалось заснять с помощью дрона.
В Баргузинском заповеднике также напомнили, что несколько тысяч лет назад этот живописный уголок был настоящим островом, отделённым от материка узким проливом. Сегодня же он соединяется с берегом благодаря Чивыркуйскому перешейку.
Фото: Андрей Разуваев, «Заповедное Подлеморье»
