Общество 11.12.2025 в 12:49

В Бурятии взялись за кадетское образование

В Хурале рассмотрели республиканский закон о воспитании будущих офицеров
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии взялись за кадетское образование
Фото: архив «Номер один»
Народный Хурал Бурятии рассмотрел новый республиканский закон о кадетском образовании. Документ определяет полномочия органов власти, порядок приема в кадетские школы-интернаты и правила обеспечения воспитанников питанием и форменным обмундированием.

Актуальность инициативы авторы объясняют необходимостью усиления патриотического воспитания на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В настоящее время кадетское образование в регионе не имеет единых стандартов. По данным пояснительной записки, различные формы кадетского обучения охватывают менее 1% всех школьников республики — около 1500 человек.

«В республике отсутствуют общие подходы к развитию кадетского образования, его государственная эффективность остается низкой, прежде всего в готовности части выпускников избрать государственную службу в качестве своей профессиональной служебной деятельности», — отмечают разработчики документа.

Единственная в Бурятии специализированная «Республиканская кадетская школа-интернат имени Героя Российской Федерации Сукуева В.В.» в текущем учебном году обучает 329 воспитанников. На ее содержание в бюджете на 2025 год заложено почти 96 миллионов рублей. Еще около 840 учеников занимаются в кадетских классах, открытых на базе 16 муниципальных школ.

Проект закона призван исправить ситуацию, установив четкие правовые основы для этой сферы. Он определит роли Народного Хурала, правительства и министерства образования республики в развитии кадетского движения. Аналогичные законы уже действуют в Архангельской и Вологодской областях, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Удмуртии.
Теги
кадеты

