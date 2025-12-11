Общество 11.12.2025 в 13:06

В ноябре трех пропавших в Бурятии человек обнаружили мертвыми

Всего в отряде «ЛизаАлерт» отработали 72 заявки
Текст: Карина Перова
В ноябре трех пропавших в Бурятии человек обнаружили мертвыми
Фото: отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии

В отряде «ЛизаАлерт» Республики Бурятия поделились статистикой поисков за ноябрь. Всего поисковики отработали 72 заявки. 62 человек нашли живыми, трех – мертвыми.

Пять заявок не подтвердилось. А еще двух пропавших жителей продолжают искать: волонтеры распространяют ориентировки, проверяют свидетельства.

«Если стало известно, что человек пропал, приступать к поискам нужно незамедлительно, особенно сейчас, с наступлением холодов. Первые часы очень важны для успешного поиска», - подчеркнули добровольцы.

Бесплатная круглосуточная горячая линия отряда «ЛизаАлерт»: 88007005452.

Теги
поиск лизаалерт

