Жители Бурятии могут поплатиться за снежные кучи на дорогах

За выброс снега на проезжую часть представителей частных организаций и домовладельцев могут оштрафовать (по ст.12.33 КоАП РФ), предупреждает Госавтоинспекция Курумканского района.

Штраф на граждан составляет от 5 до 10 тыс. руб.; на должностных лиц – 25 тыс. руб.; на юридических лиц – 300 тыс. руб.

«Земляки, не сбрасывайте снег на проезжую часть, не создавайте помеху движению транспорта», - призвали сотрудники ГАИ.