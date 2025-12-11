Хирург из Бурятии показал свою меткость на дуэльной стрельбе

В Улан-Удэ заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии РКБ Тимур Доржиев принял участие в соревнованиях по практической стрельбе и занял сразу несколько призовых мест. Показав исключительное упорство и мастерство, он занял 3-е место в дисциплине «Дуэльная стрельба», 2-е место в эстафете с тактической медициной, а также общекомандное 3-е место.

Напомним, что IV Кубок БРО РСБИ по практической стрельбе, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Дню работника органов безопасности РФ завершился в Бурятии накануне. Турнир объединил спортсменов допризывного возраста, тренерский состав, представителей спортивных федераций, команд госорганов, силовых структур и общественных организаций республики. В этом году в состязаниях приняли участие более сорока команд, которые представлены почти двумя сотнями спортсменов.

Фото: РКБ