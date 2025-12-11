Общество 11.12.2025 в 14:10

Хирург из Бурятии показал свою меткость на дуэльной стрельбе

Врач РКБ стал призером республиканского турнира
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Хирург из Бурятии показал свою меткость на дуэльной стрельбе

В Улан-Удэ заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии РКБ Тимур Доржиев принял участие в соревнованиях по практической стрельбе и занял сразу несколько призовых мест. Показав исключительное упорство и мастерство, он занял 3-е место в дисциплине «Дуэльная стрельба», 2-е место в эстафете с тактической медициной, а также общекомандное 3-е место.

Напомним, что IV Кубок БРО РСБИ по практической стрельбе, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Дню работника органов безопасности РФ завершился в Бурятии накануне. Турнир объединил спортсменов допризывного возраста, тренерский состав, представителей спортивных федераций, команд госорганов, силовых структур и общественных организаций республики. В этом году в состязаниях приняли участие более сорока команд, которые представлены почти двумя сотнями спортсменов.

Фото: РКБ

Теги
хирург

Все новости

Жители Бурятии могут поплатиться за снежные кучи на дорогах
11.12.2025 в 13:25
В ноябре трех пропавших в Бурятии человек обнаружили мертвыми
11.12.2025 в 13:06
В Бурятии взялись за кадетское образование
11.12.2025 в 12:49
Депутаты Хурала Бурятии поддержали повышение штрафов за выпас скота на дорогах
11.12.2025 в 12:35
В Бурятии приняли окончательный вариант бюджета на 2026 год
11.12.2025 в 12:15
На Святой нос Бурятии посмотрели глазами дрона
11.12.2025 в 12:12
В Бурятии повысят надбавки для муниципальных чиновников
11.12.2025 в 11:59
Жители сел в Бурятии жалуются на вонь от угля
11.12.2025 в 11:51
В Бурятии будут выдавать жилье выпускникам программы «Муравьев-Амурский 2030»
11.12.2025 в 11:44
Жительница Бурятии осталась без денег и без бани
11.12.2025 в 11:40
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Жители Бурятии могут поплатиться за снежные кучи на дорогах
За выброс снега на проезжую часть штрафуют
11.12.2025 в 13:25
В ноябре трех пропавших в Бурятии человек обнаружили мертвыми
Всего в отряде «ЛизаАлерт» отработали 72 заявки
11.12.2025 в 13:06
В Бурятии взялись за кадетское образование
В Хурале рассмотрели республиканский закон о воспитании будущих офицеров
11.12.2025 в 12:49
Депутаты Хурала Бурятии поддержали повышение штрафов за выпас скота на дорогах
Эта мера призвана снизить число ДТП с участием сельхозживотных
11.12.2025 в 12:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru