В Бурятии туристов из Китая может распугать ненавязчивый сервис

Поток туристов из Китая в Россию после введения безвизового режима увеличится минимум на 30%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она добавила, что в первую очередь число туристов из Китая вырастет в приграничных регионах и регионах Дальнего Востока, а также на Байкале. При этом лидерами китайских туристических прибытий по-прежнему будут Москва и Санкт-Петербург.Недавно Россия отменила визы для граждан Китая до 14 сентября 2026 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Это стало ответом на отмену Китаем в сентябре виз для россиян с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года.В Бурятии туроператоры рукоплещут данному решению. Увеличение числа посетителей приведет к росту валютной выручки и дополнительным налоговым поступлениям. Китайские туристы известны своей покупательной способностью, что может стимулировать турбизнес Бурятии.- Это очень хорошая новость, мы понимаем, что в любое время граждане, которые захотят посетить Россию, смогут по паспорту, без визы, пересечь границу, - говорит директор «Жассо-тур» Светлана Цыбикдоржиева. - Коллеги из Китая так и говорят, что многим не надо уже обращаться в турфирмы Китая. Как и китайским туристам обращаться к нам перед поездкой, а просто приедут и сами забронируют отель. Количество приезжающих из Китая гостей увеличится, но, скорее всего, большинство из них не будут организованными туристами. Нам надо пережить начало, посмотреть, как дальше пойдет, и уже реагировать по ситуации.Помимо мечтаний о деньгах, полагают эксперты, надо подготовиться к потоку, чтобы он не иссяк после плохого сервиса.Руководитель Бурятского союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев сообщил, что отмена виз уже вызвала «взрывной рост спроса» на поездки в Россию из Китая.- Да, можно ожидать значительного увеличения количества туристов из Китая на Байкал уже этой зимой. Думаю, номерного фонда на зимний период при среднем турпотоке хватит, что позитивно скажется на гостиничном бизнесе, общепите, сфере услуг и розничной торговле. Есть, правда, некоторые вопросы. После пандемии у нас стало мало аттестованных гидов-экскурсоводов со знанием китайского языка. Многое будет зависеть от того, как сработает в целом региональный турбизнес, у нас есть лидеры на этом направлении. Среди проблем на первый план поставил бы отсутствие прямого рейса в Китай. Ведь существующий рейс «Улан-Удэ – Хайнань» рассчитан исключительно на российских туристов, на выездной туризм. А нам нужен въездной, чтобы регулярно к нам приезжали туристы из Китая, и речь идет о пекинском рейсе. Как его запустят, так и поток пойдет.Однако эксперты предупреждают о необходимости системных мер для приема большого числа гостей, чтобы избежать коллапса в инфраструктуре, включая гостиницы и туристические услуги.- На многих наших курортах просто нет достаточного количества номерного фонда, прежде всего 3 и 4 звезды. Китайцы не россияне, они привыкли к высококлассному сервису, и на наших турбазах их не поселишь. Причем им необходимо заселение на крупные группы, а у нас летом мест не будет вообще. Более-менее приличные гостиницы на Байкале можно по пальцам пересчитать, а их бронируют еще в начале года, - говорит экономический эксперт в области туризма Николай Тетерин.