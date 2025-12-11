Общество 11.12.2025 в 15:20

Жительница Бурятии фиктивно зарегистрировала трех иностранцев

Жить им пришлось в вагончике
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии фиктивно зарегистрировала трех иностранцев
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии завели уголовное дело на 30-летнюю жительницу Северобайкальска за фиктивную регистрацию трех иностранцев по месту пребывания в жилом доме в СНТ.

При этом уроженцы одной из стран Центральной Азии фактически проживали в вагончике на территории базы, расположенной в городе. То есть помещение женщина им не предоставила.

Нарушение выявили контролирующие органы в ходе проверки данных Государственной информационной системы миграционного учета.

«Гражданка пояснила, что зарегистрировала троих знакомых по месту пребывания без цели получения вознаграждения», - отметили в МВД по Бурятии.

Расследование уголовного дела продолжается.

