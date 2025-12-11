В Улан-Удэ поменяли порядок отмены уроков зимой

В Улан-Удэ начал действовать новый порядок отмены занятий в связи с низкими температурами воздуха зимой. Теперь решение будет приниматься на основании данных Росгидромета: до 22:00 – для I-ой смены и до 11:00 – для II-ой.

- Информация будет публиковаться в то же время на официальной странице Комитета по образованию города и в школьных группах для родителей, - уточнили в мэрии города.

Согласно действующему Порядку при –32…–34°С отменяются занятия для 1–4 классов, при –35°С – для 1–5 классов, при –36°С – для 1–6 классов, при –37°С – для 1–8 классов и при –38°С и ниже – для 1–11 классов.

Также напомним, что родители могут сами решить, посещать ли школу в морозный день. Это зависит от состояния ребёнка или от расстояния до школы. Важно лишь предупредить классного руководителя. Пропущенные из-за неблагоприятных погодных условий уроки не считаются неуважительной причиной.

