В поселке Ангоя на БАМе при поддержке РЖД появился новый спортзал

В бамовском поселке Ангоя в Бурятии открылся новый спортивный зал ФСК «Локомотив». Благодаря безвозмездной спонсорской помощи компании «РЖД» отремонтировано муниципальное помещение, где разместился спортзал, а также закуплены и установлены современные тренажеры, сообщили в пресс-службе ВСЖД.«РЖД на протяжении многих лет реализуют благотворительные проекты в Бурятии. Благодаря поддержке компании, на БАМе возводятся стадионы, детские и спортивные площадки. Жители Ангои теперь могут полноценно заниматься спортом в современном зале», - отметил заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти, депутат Народного Хурала Бурятии Александр Парщиков.Новый спортзал расположен в помещении площадью более 100 квадратных метров и экипирован всеми современными тренажерами.ОАО «РЖД» реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности. В соответствии с ней благотворительная деятельность осуществляется преимущественно в регионах присутствия компании и направлена на поддержку образования, культуры и спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями.