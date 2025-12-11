Общество 11.12.2025 в 16:58
В поселке Ангоя на БАМе при поддержке РЖД появился новый спортзал
Он расположен в помещении площадью более 100 квадратных метров и оснащен современными тренажерами
Текст: Андрей Константинов
В бамовском поселке Ангоя в Бурятии открылся новый спортивный зал ФСК «Локомотив». Благодаря безвозмездной спонсорской помощи компании «РЖД» отремонтировано муниципальное помещение, где разместился спортзал, а также закуплены и установлены современные тренажеры, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
«РЖД на протяжении многих лет реализуют благотворительные проекты в Бурятии. Благодаря поддержке компании, на БАМе возводятся стадионы, детские и спортивные площадки. Жители Ангои теперь могут полноценно заниматься спортом в современном зале», - отметил заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти, депутат Народного Хурала Бурятии Александр Парщиков.
Новый спортзал расположен в помещении площадью более 100 квадратных метров и экипирован всеми современными тренажерами.
ОАО «РЖД» реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности. В соответствии с ней благотворительная деятельность осуществляется преимущественно в регионах присутствия компании и направлена на поддержку образования, культуры и спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями.
