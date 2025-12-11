Общество 11.12.2025 в 17:31

В Бурятии осудят иностранку за контрабанду более 3,2 млн рублей

Она везла наличку в иностранной валюте
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии будут судить иностранку за контрабанду наличных денежных средств. Уголовное дело направили в Кяхтинский районный суд для рассмотрения по существу.

Все произошло в августе. Женщина собиралась въехать на территорию России через МАПП Кяхта. При прохождении таможенного контроля она заявила, что у нее нет при себе налички, превышающей 10 тыс. долларов США.

Выяснилось, что она пыталась перевезти в личных вещах более 3,2 млн рублей в иностранной валюте. Деньги у туристки изъяли. Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

