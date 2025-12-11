В Бурятии вор с нулевыми навыками вождения угнал машину у автошколы

Автошкола в Кабанском районе Бурятии накануне осталась без автомобиля. Ее угнал 18-летний местный житель, но имея нулевые навыки вождения, почти сразу же потерял рулевое управление.

С заявлением об угоне учебного автомобиля в полицию обратился работник одной из автошкол.

- Мужчина сообщил, что автомобиль был припаркован на автостоянке. Ущерб он оцени в 400 тысяч рублей. Оперативники вскоре выяснили, что автомобиль был угнан 18-летним ранее не судимым жителем Кабанского района. Прогуливаясь ночью юноша увидел несколько припаркованных автомобилей и проверив замки, нашел незапертое авто. Недолго думая, он решил прокатиться, но так как прав и опыта вождения у него не было, поездка окончилась съездом с дороги, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site