Общество 12.12.2025 в 09:13

В Бурятии недобросовестных фермеров отправят в бан

Речь идет об аграриях, которые уступают свои места на ярмарках перекупам
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии недобросовестных фермеров отправят в бан
Фото: Минсельхоз Бурятии
Минсельхоз Бурятии сообщил о введении наказания для фермеров, передавших свое место на ярмарках перекупщикам. Теперь такой фермер будет вноситься в чёрный список. Это лишит его права участвовать во всех будущих ярмарках министерства.

Как сообщили в министерстве, данная проблема регулярно возникает уже после официального одобрения списков участников, когда производитель передаёт свою продукцию и точку посреднику.

«Это скрытая сделка. В итоге под вывеской реального хозяйства торгует перекупщик. Страдают покупатели, честные фермеры и доверие ко всей системе» - пояснила начальник отдела пищевой промышленности Минсельхоза Людмила Селицкая. – Ведь главная цель ярмарок - прямая торговля от производителя без лишних наценок.

Напомним, мясная ярмарка состоится в Улан-Удэ в эти выходные, 13 и 14 декабря. В этом году на привычном месте у ТРЦ «Кэпитал» она проводиться не будет. На этот раз вместо одной площадки их будет сразу три. Это ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108), ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9) и продовольственные торговые ряды «Новый Стимул» (ул. Иволгинская, 13а).
Теги
ярмарка

Все новости

Таможенник из Бурятии скрыл миллион
12.12.2025 в 10:05
В Улан-Удэ женщина попала под колеса банкрота
12.12.2025 в 09:48
Боксер из Бурятии поборется за «золото» чемпионата мира
12.12.2025 в 09:43
Ровно в полдень в Улан-Удэ пальнут из пушки
12.12.2025 в 09:32
Учитель физкультуры из Бурятии каждый год украшает двор снежными фигурами
12.12.2025 в 09:20
В Бурятии недобросовестных фермеров отправят в бан
12.12.2025 в 09:13
Закрытое завещание
12.12.2025 в 09:00
В Бурятии туристов из Китая может распугать ненавязчивый сервис
12.12.2025 в 06:00
В Бурятии вор с нулевыми навыками вождения угнал машину у автошколы
11.12.2025 в 17:49
В Улан-Удэ «Ростелеком» помог открыть новый арт-объект — телефонную будку историй
11.12.2025 в 17:48
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Таможенник из Бурятии скрыл миллион
Когда дело вскрылось, сотрудник попытался по-тихому уйти на пенсию
12.12.2025 в 10:05
В Улан-Удэ женщина попала под колеса банкрота
За серьезную травму парень предложил весьма скромную компенсацию
12.12.2025 в 09:48
Ровно в полдень в Улан-Удэ пальнут из пушки
Выстрел прозвучит в честь Дня Конституции России
12.12.2025 в 09:32
Учитель физкультуры из Бурятии каждый год украшает двор снежными фигурами
Традицию продолжает жительница Онохоя
12.12.2025 в 09:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru