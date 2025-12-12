Общество 12.12.2025 в 09:13
В Бурятии недобросовестных фермеров отправят в бан
Речь идет об аграриях, которые уступают свои места на ярмарках перекупам
Текст: Андрей Константинов
Минсельхоз Бурятии сообщил о введении наказания для фермеров, передавших свое место на ярмарках перекупщикам. Теперь такой фермер будет вноситься в чёрный список. Это лишит его права участвовать во всех будущих ярмарках министерства.
Как сообщили в министерстве, данная проблема регулярно возникает уже после официального одобрения списков участников, когда производитель передаёт свою продукцию и точку посреднику.
«Это скрытая сделка. В итоге под вывеской реального хозяйства торгует перекупщик. Страдают покупатели, честные фермеры и доверие ко всей системе» - пояснила начальник отдела пищевой промышленности Минсельхоза Людмила Селицкая. – Ведь главная цель ярмарок - прямая торговля от производителя без лишних наценок.
Напомним, мясная ярмарка состоится в Улан-Удэ в эти выходные, 13 и 14 декабря. В этом году на привычном месте у ТРЦ «Кэпитал» она проводиться не будет. На этот раз вместо одной площадки их будет сразу три. Это ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108), ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9) и продовольственные торговые ряды «Новый Стимул» (ул. Иволгинская, 13а).
Как сообщили в министерстве, данная проблема регулярно возникает уже после официального одобрения списков участников, когда производитель передаёт свою продукцию и точку посреднику.
«Это скрытая сделка. В итоге под вывеской реального хозяйства торгует перекупщик. Страдают покупатели, честные фермеры и доверие ко всей системе» - пояснила начальник отдела пищевой промышленности Минсельхоза Людмила Селицкая. – Ведь главная цель ярмарок - прямая торговля от производителя без лишних наценок.
Напомним, мясная ярмарка состоится в Улан-Удэ в эти выходные, 13 и 14 декабря. В этом году на привычном месте у ТРЦ «Кэпитал» она проводиться не будет. На этот раз вместо одной площадки их будет сразу три. Это ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108), ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9) и продовольственные торговые ряды «Новый Стимул» (ул. Иволгинская, 13а).
Тегиярмарка