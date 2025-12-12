Учитель физкультуры из Бурятии каждый год украшает двор снежными фигурами

Учитель физкультуры из поселка Онохой Заиграевского района Бурятии Валентина Пантелеева украсила свой двор к Новому году. Традиционно женщина лепит из снега яркие фигуры, сообщает газета «Вперед».

Педагог уже делала символы предыдущих годов – змею, дракона, зайца, тигра, а также сказочных зимних персонажей. Кроме того, она дает мастер-классы детишкам.

В этом году возле дома учителя появились красный конь, символ 2026 года, снежная баба и живая ёлочка. «К Новому году готовы!», - отметила жительница Онохоя.