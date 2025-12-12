Общество 12.12.2025 в 09:20
Учитель физкультуры из Бурятии каждый год украшает двор снежными фигурами
Традицию продолжает жительница Онохоя
Текст: Карина Перова
Учитель физкультуры из поселка Онохой Заиграевского района Бурятии Валентина Пантелеева украсила свой двор к Новому году. Традиционно женщина лепит из снега яркие фигуры, сообщает газета «Вперед».
Педагог уже делала символы предыдущих годов – змею, дракона, зайца, тигра, а также сказочных зимних персонажей. Кроме того, она дает мастер-классы детишкам.
В этом году возле дома учителя появились красный конь, символ 2026 года, снежная баба и живая ёлочка. «К Новому году готовы!», - отметила жительница Онохоя.
