Общество 12.12.2025 в 09:32
Ровно в полдень в Улан-Удэ пальнут из пушки
Выстрел прозвучит в честь Дня Конституции России
Текст: Елена Кокорина
Сегодня, в День Конституции России, в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел. Его произведёт член правления Бурятского республиканского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» Жамбал-Жамсо Жанаев.
Церемония состоится в Железнодорожном районе по ул. Лысогорская в 12:00, рассказали в мэрии города.
Традиция полуденного выстрела в Улан-Удэ была введена 12 декабря 2023 года, в День Конституции России, после присвоения столице Бурятии почётного звания «Город трудовой доблести».
Фото: мэрия города
Тегивыстрел