12.12.2025 в 09:32

Ровно в полдень в Улан-Удэ пальнут из пушки

Выстрел прозвучит в честь Дня Конституции России
Текст: Елена Кокорина
Ровно в полдень в Улан-Удэ пальнут из пушки

Сегодня, в День Конституции России, в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел. Его произведёт член правления Бурятского республиканского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» Жамбал-Жамсо Жанаев.

Церемония состоится в Железнодорожном районе по ул. Лысогорская в 12:00, рассказали в мэрии города.

Традиция полуденного выстрела в Улан-Удэ была введена 12 декабря 2023 года, в День Конституции России, после присвоения столице Бурятии почётного звания «Город трудовой доблести».

Фото: мэрия города

