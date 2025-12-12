В Улан-Удэ женщина попала под колеса банкрота

В Улан-Удэ завершились судебные тяжбы горожанки с водителем, который сбил ее на пешеходном переходе. Происшествие случилось 8 марта этого года на улице Терешковой возле «Дома торговли». Сбитая 51-летняя женщина попала в больницу. У нее диагностировали закрытую травму позвоночника.Пострадавшая долго лечилась и более 200 дней находилась на больничном. Однако виновник аварии - 28-летний водитель «Тойоты Камри» - не оказал ей никакой помощи. Тогда улан-удэнка подала иск, запросив компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.Но на суде выяснилась неприятная вещь – водитель, сбивший женщину, недавно был признан банкротом. Автомобиль ему не принадлежал - он ездил на нем по доверенности. Постоянной работы тоже не было – молодой человек перебивался случайными заработками в строительной сфере. В итоге парень, посетовав на тяжелое финансовое положение, заявил, что может выплатить горожанке 50-70 тысяч рублей.Женщину такой исход не устроил, и она продолжила судиться, дойдя до Верховного суда Бурятии. В итоге ее иск удовлетворили частично. Апелляционная инстанция постановила взыскать с водителя 250 тысяч рублей компенсации и еще 5 тысяч – расходы на оплату услуг юриста. Удастся ли горожанке заполучить эту сумму с банкрота – большой вопрос.