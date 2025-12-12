Таможенник из Бурятии скрыл миллион

В Бурятии транспортная прокуратура добилась увольнения сотрудника таможни в связи с утратой доверия.«По результатам проведенной проверки установлено, что один из сотрудников таможни в декларационную компанию 2025 года представил заведомо неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год, чем сокрыт доход в размере около одного миллиона рублей. Кроме того, им умышленно не принято мер к урегулированию конфликта интересов», - рассказали в транспортной прокуратуре.Пока шла проверка, таможенник написал заявление об увольнении по выслуге срока службы. Это давало ему право на пенсию. Но надзорщики с такой формулировкой увольнения не согласились и обратились в суд.«Октябрьский районный суд Улан-Удэ исковые требования транспортного прокурора удовлетворил. Основание увольнения изменено на увольнение в связи с утратой доверия», - сообщает ведомство.Решение суда еще не вступило в законную силу.