Общество 12.12.2025 в 10:05

Таможенник из Бурятии скрыл миллион

Когда дело вскрылось, сотрудник попытался по-тихому уйти на пенсию
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Таможенник из Бурятии скрыл миллион
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии транспортная прокуратура добилась увольнения сотрудника таможни в связи с утратой доверия.

«По результатам проведенной проверки установлено, что один из сотрудников таможни в декларационную компанию 2025 года представил заведомо неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год, чем сокрыт доход в размере около одного миллиона рублей. Кроме того, им умышленно не принято мер к урегулированию конфликта интересов», - рассказали в транспортной прокуратуре.

Пока шла проверка, таможенник написал заявление об увольнении по выслуге срока службы. Это давало ему право на пенсию. Но надзорщики с такой формулировкой увольнения не согласились и обратились в суд.

«Октябрьский районный суд Улан-Удэ исковые требования транспортного прокурора удовлетворил. Основание увольнения изменено на увольнение в связи с утратой доверия», - сообщает ведомство.

Решение суда еще не вступило в законную силу.
Теги
нарушение таможня прокуратура

Все новости

Таможенник из Бурятии скрыл миллион
12.12.2025 в 10:05
В Улан-Удэ женщина попала под колеса банкрота
12.12.2025 в 09:48
Боксер из Бурятии поборется за «золото» чемпионата мира
12.12.2025 в 09:43
Ровно в полдень в Улан-Удэ пальнут из пушки
12.12.2025 в 09:32
Учитель физкультуры из Бурятии каждый год украшает двор снежными фигурами
12.12.2025 в 09:20
В Бурятии недобросовестных фермеров отправят в бан
12.12.2025 в 09:13
Закрытое завещание
12.12.2025 в 09:00
В Бурятии туристов из Китая может распугать ненавязчивый сервис
12.12.2025 в 06:00
В Бурятии вор с нулевыми навыками вождения угнал машину у автошколы
11.12.2025 в 17:49
В Улан-Удэ «Ростелеком» помог открыть новый арт-объект — телефонную будку историй
11.12.2025 в 17:48
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ женщина попала под колеса банкрота
За серьезную травму парень предложил весьма скромную компенсацию
12.12.2025 в 09:48
Ровно в полдень в Улан-Удэ пальнут из пушки
Выстрел прозвучит в честь Дня Конституции России
12.12.2025 в 09:32
Учитель физкультуры из Бурятии каждый год украшает двор снежными фигурами
Традицию продолжает жительница Онохоя
12.12.2025 в 09:20
В Бурятии недобросовестных фермеров отправят в бан
Речь идет об аграриях, которые уступают свои места на ярмарках перекупам
12.12.2025 в 09:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru