Общество 12.12.2025 в 10:49

Разведенные супруги в суде бились за дорогую кошку

В Иркутской области кошка стоимостью 55 тысяч рублей была признана подарком жене
Текст: Иван Иванов
Разведенные супруги в суде бились за дорогую кошку
Фото: freepik.com

Жительница Ангарска обратилась в суд с иском к бывшему мужу, требуя вернуть кошку породы мейн-кун стоимостью 55 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Женщина рассказала, что несколько лет назад ей подарили питомца, но при разводе он остался у мужа. Через годы она захотела забрать животное, но мужчина отказался. В суде ответчик заявил, что кошка живет у него уже три года, за это время никто не претендовал, а он самостоятельно ухаживал за ней.

Женщина пояснила, что хочет вернуть кошку, так как в её квартире хорошие условия, а питомец был ей подарком. Суд установил, что отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие приобретение кошки в качестве совместного имущества супругов. И поскольку животное не являлось совместным имуществом, а было подарком истице, поэтому решено передать его ей. Также с ответчика взыскали судебные расходы. Решение пока не вступило в силу.

мейн-кун ангарск

