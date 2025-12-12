Визажист из Москвы оставила жителя Бурятии без 800 тысяч рублей

Знакомство в интернете с девушкой обернулось для жителя Бурятии настоящей головной болью и потерей своих сбережений. Новая знакомая убедила его погрузиться в мир инвестиций и заработать на этом денег, однако все пошло не по плану.

Девушку он встретил на сайте знакомств. Она представилась визажистом из Москвы, рассказала о своих успехах в инвестировании и предложила познакомить его с «профессиональным трейдером».

- Через демонстрацию экрана мошенник убедил его установить специальное приложение и внести первый взнос – 23 800 рублей. На этой сделке был получен небольшой доход, который удалось вывести. Для увеличения инвестиций его убедили его взять несколько кредитов, однако когда мужчина попытался вывести около 9,5 тысяч долларов, ему сообщили что для вывода надо зарегистрировать доверенное лицо с хорошей кредитной историей, - рассказали в полиции республики.

Для этого заявитель попросил помощи у своего отца. Отец, желая помочь сыну вывести деньги, оформил кредит на 319 000 рублей, но это тоже не помогло – мошенники потребовали другое доверенное лицо.

- Лишь самостоятельно найдя в интернете информацию о мошеннической схеме данной торговой площадки, гражданин осознал, что стал жертвой преступления. Общая сумма ущерба составила 816 800 рублей, - добавили в МВД.

Фото: loon.site