Общество 12.12.2025 в 11:37

«Девушка, вам тут машину закопали!»

Авто сибирячки завалили снегом во время уборки двора
Текст: КП-Новосибирск
«Девушка, вам тут машину закопали!»
Фото: предоставлено Аленой
Жительница Кемерова Алена Кордошова приехала на авто в Новосибирск вечером 19 ноября. По договоренности она оставила машину во дворе у подруги — та должна была присматривать за автомобилем, пока хозяйка будет в Москве. Подруга заранее предупредила женщину, что во дворе идет уборка снега.

— Я подъехала к подъезду и увидела, что прямо у входа есть чистое место. Я оставила там машину и улетела в Москву, — рассказывает КП-Новосибирск Алена Кордошова.

Уже в столице, включив телефон, женщина получила уведомление из Госуслуг: автомобиль якобы мешает. В чате она оставила свой номер, после чего ей перезвонила соседка.

— Она сказала: «Девушка, вам тут машину закопали». Я даже посмеялась, потому что не думала, что все настолько серьезно, — вспоминает сибирячка. — А вечером подруга прислала видео: огромная снежная гора на моей машине.

27 ноября Алена прилетела обратно. В 5 утра она подошла к дому и увидела, что автомобиль полностью вмерз в огромную наледь.

— Я поняла, что сама не справлюсь, с 8 до 9 утра я пыталась дозвониться в управляющую компанию.

После нескольких попыток ей ответила секретарь, но никакой помощи, со слов сибирячки, не последовало.

— Мне сказали: «Предупреждение висело. Ничего решать никто не собирается». А потом предложила мне самой искать каких-то инженеров. Я сказала, что живу в Кемерово и должна через несколько часов уезжать. Предупредила, что, если машину не очистят, мы сделаем все сами и будем жаловаться.

До 11 утра никто так и не вышел на связь. Тогда Алена и ее подруга начали откапывать машину самостоятельно. Заднюю часть удалось расчистить, но спереди автомобиль был буквально намертво вмерзшим в лед.

— Машина даже не трогалась с места. Она стояла в этой глыбе как в форме.

На помощь пришел водитель RAV4, который оказался неподалеку. Он попытался вытянуть автомобиль, прицепив его крюком к своей машине.

— Когда он тянул, раздался скрежет, и вместе с куском льда вырвало часть крепления — вместе с кусками пола. Все было полностью вмерзшим, — говорит женщина.

Пришлось мужчине закрепить трос за колесо и вытягивать машину боком.

— На дверях оказались вмятины, видимо, они чем-то прессовали снег. Независимая экспертиза позже подтвердила: повреждения характерны для сильного внешнего воздействия.

Больше всего досталось левой части машины: были повреждены двери, крыло, часть бампера, крепление. Эксперты насчитали серьезный ущерб - 114 тысяч рублей.

Алена сняла все повреждения машины на видео и уехала домой в Кемерово. Двигатель и ходовая часть не пострадали, но внешний авто вид, по словам женщины, оставляет желать лучшего.

— Машина 2006 года, она старенькая, но все-таки это мое имущество. Она меня кормит, я езжу на ней на дачу и обратно.

Алена подала жалобы в ГЖИ, в мэрию Новосибирска, а также заявление в полицию. Помимо этого Алена отправила в УК досудебную претензию. Женщина утверждает, что если она не получит ответа, то подаст иск в суд.

