Общество 12.12.2025 в 12:04

С энерговора из Бурятии взыскали почти 200 тысяч рублей

В суд обратилось ПАО «Россети Сибирь»
Текст: Карина Перова
С энерговора из Бурятии взыскали почти 200 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»

С жителя Кяхтинского района Бурятии взыскали 194 тыс. рублей в пользу ПАО «Россети Сибирь» за бездоговорное потреблении электроэнергии.

Энергетики во время проверки объектов электросетевого хозяйства выявили факт самовольного подключения к электросети путем наброса кабеля на линию. Ранее по этому адресу ввели полное ограничение потребления электроэнергии.

«На момент вынесения судом решения ответчиком не было представлено доказательств оплаты названной задолженности», - отметили в райсуде.

