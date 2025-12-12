Общество 12.12.2025 в 12:04
С энерговора из Бурятии взыскали почти 200 тысяч рублей
В суд обратилось ПАО «Россети Сибирь»
Текст: Карина Перова
С жителя Кяхтинского района Бурятии взыскали 194 тыс. рублей в пользу ПАО «Россети Сибирь» за бездоговорное потреблении электроэнергии.
Энергетики во время проверки объектов электросетевого хозяйства выявили факт самовольного подключения к электросети путем наброса кабеля на линию. Ранее по этому адресу ввели полное ограничение потребления электроэнергии.
«На момент вынесения судом решения ответчиком не было представлено доказательств оплаты названной задолженности», - отметили в райсуде.
Тегиэлектроэнергия