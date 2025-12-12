Школьники Бурятии будут играть в настольную игру «БезОпасный интернет»

«Ростелеком» передал киберволонтерам Молодежного центра Республиканского агентства по делам молодежи комплект игр «БезОпасный интернет». Волонтеры уже провели первые интерактивные занятия с улан-удэнскими школьниками и планируют организовывать их в образовательных учреждениях республики в 2026 году.Настольная игра разработана оператором для повышения цифровой грамотности и обучения детей основам безопасности в интернете. Она представляет собой карту-бродилку: игроки по очереди бросают кубик и продвигают своего героя вперед, если дают правильный ответ на вопрос или выполняют задание, например, отгадывают ребусы. В увлекательной игровой форме дети узнают правила безопасного поведения в Сети, в том числе как защищать свои данные, распознавать фишинговые сайты и избегать мошеннических схем.Солбон Банзаров, руководитель Кибердружины, главный специалист Молодежного центра Республиканского агентства по делам молодежи Республики Бурятия:«Мы презентовали настольную игру “БезОпасный интернет” и провели несколько игр. При этом формат оказался интересен не только детям начальной и средней школы, но и старшеклассникам. Мы получили положительные отзывы не только от самих участников — ребят, — но и от волонтеров, которые отмечают, что дети активно включаются в игру, задают вопросы, в результате воспринимают информацию лучше, чем во время обычной лекции».«Цифровая безопасность — это важная составляющая современного образования, поэтому мы стремимся сделать интернет пространством, где дети могут безопасно обучаться и развиваться. И рады, что именно такой формат, где есть живое общение, командная работа, возможность прокачать эрудицию, понравился детям», - отметил Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».ПАО «Ростелеком» разработал игру «БезОпасный интернет» вместе с детским журналом Республики Коми «Радуга», а также при участии Минцифры и Минобрнауки Республики Коми. С 2025 года оператор успешно тиражирует опыт в других регионах России.Реклама. ПАО «Ростелеком». Erid: 2VfnxwgxP4u