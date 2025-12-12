Жительницу Бурятии росгвардейцам пришлось снимать с моста

Вчера поздним вечером в поселке Усть-Баргузин сотрудники вневедомственной охраны предотвратили гибель женщины. На республиканском автомобильном мосту ее по камерам заметил сторож и сразу же сообщил правоохранителям.

- Прибывшие на место росгвардейцы увидели женщину, стоявшую на самом краю моста. В одной руке у неё был телефон, по которому она разговаривала с сожителем, а второй держалась за перила. Прапорщик полиции Ярослав Штыкин, сержант Михаил Зверьков и младший сержант Алексей Низовцев начали с ней спокойный диалог и уговоры спуститься к ним. Несмотря на это женщина все же чуть не упала, но ее поймал один из сотрудников, проявив молниеносную реакцию, - рассказали в Управлении Росгвардии республики.

Находившуюся в состоянии шока и переохлаждения женщину нескольким мужчинам удалось вытянуть, усадить в служебный автомобиль, успокоить и отогреть.

Фото: Росгвардия Бурятии