Житель Бурятии ударил собутыльницу в глаз пивной кружкой

В одном из баров Улан-Удэ мужчина ударил женщину в глаз кулаком и пивной кружкой и украл у нее телефон. Также он угрожал убить ее.

Собутыльники повздорили. От удара кулаком дама упала на пол, а из-за кружки – порезала руки и пальцы.

После этого потерпевшая выбежала из питейного заведения, но обидчик бросился за ней с кружкой со словами: «Иди сюда, я перережу тебе горло!». Кроме того, он похитил и забрал себе телефон, выпавший во время избиения из рук женщины.

В Железнодорожном районном суде он полностью признал свою вину. За угрозу убийством и кражу ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.

«Суд учел полное признание им вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании, удовлетворительную характеристику по месту жительства, положительную характеристику от свидетеля, наличие на иждивении матери пенсионного возраста, имеющей болезненное состояние здоровья и оказание помощи родственникам. По факту угрозы убийством суд признает смягчающим наказание обстоятельством принятие подсудимым мер по заглаживанию вреда», - отметили в райсуде.