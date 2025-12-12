Общество 12.12.2025 в 13:13

Житель Бурятии ударил собутыльницу в глаз пивной кружкой

Также он угрожал ее убить и украл телефон
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии ударил собутыльницу в глаз пивной кружкой
Фото: freepik.com

В одном из баров Улан-Удэ мужчина ударил женщину в глаз кулаком и пивной кружкой и украл у нее телефон. Также он угрожал убить ее.

Собутыльники повздорили. От удара кулаком дама упала на пол, а из-за кружки – порезала руки и пальцы.

После этого потерпевшая выбежала из питейного заведения, но обидчик бросился за ней с кружкой со словами: «Иди сюда, я перережу тебе горло!». Кроме того, он похитил и забрал себе телефон, выпавший во время избиения из рук женщины.

В Железнодорожном районном суде он полностью признал свою вину. За угрозу убийством и кражу ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.

«Суд учел полное признание им вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании, удовлетворительную характеристику по месту жительства, положительную характеристику от свидетеля, наличие на иждивении матери пенсионного возраста, имеющей болезненное состояние здоровья и оказание помощи родственникам. По факту угрозы убийством суд признает смягчающим наказание обстоятельством принятие подсудимым мер по заглаживанию вреда», - отметили в райсуде.

Теги
суд приговор

Все новости

Житель Бурятии ударил собутыльницу в глаз пивной кружкой
12.12.2025 в 13:13
Жительницу Бурятии росгвардейцам пришлось снимать с моста
12.12.2025 в 12:24
Школьники Бурятии будут играть в настольную игру «БезОпасный интернет»
12.12.2025 в 12:14
С энерговора из Бурятии взыскали почти 200 тысяч рублей
12.12.2025 в 12:04
Занятия второй смены в школах Улан-Удэ не отменяются
12.12.2025 в 11:40
«Девушка, вам тут машину закопали!»
12.12.2025 в 11:37
Молодым спортсменам из Бурятии разрешили выступать на международных соревнованиях
12.12.2025 в 11:14
Затраты на мэра Читы выросли вдвое
12.12.2025 в 10:58
Визажист из Москвы оставила жителя Бурятии без 800 тысяч рублей
12.12.2025 в 10:51
Разведенные супруги в суде бились за дорогую кошку
12.12.2025 в 10:49
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Жительницу Бурятии росгвардейцам пришлось снимать с моста
Женщина неудачно поговорила со своим сожителем
12.12.2025 в 12:24
Школьники Бурятии будут играть в настольную игру «БезОпасный интернет»
12.12.2025 в 12:14
С энерговора из Бурятии взыскали почти 200 тысяч рублей
В суд обратилось ПАО «Россети Сибирь»
12.12.2025 в 12:04
Занятия второй смены в школах Улан-Удэ не отменяются
Температура воздуха в городе составляет -26 градусов
12.12.2025 в 11:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru