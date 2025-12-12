Режиссер из Питера «поймал» в Бурятии упитанного манула

В Тугнуйском заказнике в Мухоршибирском районе Бурятии сделали редчайшие кадры манула. Там работает съемочная группа Лаборатории научных фильмов из Санкт-Петербурга – команда снимает фильм «Палласов кот» (6+).

Ценные снимки удалось сделать режиссеру, оператору, члену Гильдии неигрового кино и телевидения Михаилу Родионову. Как подчеркивают в БУ «Бурприрода», это невероятная удача, поскольку зверек феноменально скрытен и осторожен. К тому же съемки в степях заказника в 34-градусный мороз – это настоящее испытание.

Для дикой кошки заснеженные холмы с россыпями камней, покрытые густым инеем редкие деревья и травы – идеальная база для питания. Также там полно естественных убежищ.

Михаил поднимался по склонам и тщательно обыскивал в мощный бинокль открывавшиеся виды. Сначала он заметил лису: она лежала на снегу, свернувшись калачиком, потом побежала по своим делам. Выглядывая из-за очередной скалы, заметил что-то необычное, отличное от окружения.

«На всякий случай спрятался и как следует протер бинокль. Повторный осмотр подтвердил, что мне не показалось: в расщелине сидел, свернувшись уютным калачиком, манул. Я установил камеру и нажал «запись». Съемка продолжалась больше полутора часов, но… ничего не происходило: манул выбрал очень удачное место для дневного отдыха: хороший обзор, защита со всех сторон, отсутствие ветра и много солнца! Внезапно кот встал, выгнул спину, потянулся, зевнул, почесался и соскочил со скалы. Я не стал сразу преследовать кота, чтоб не нарушать возникшее хрупкое доверие между нами и не пугать. Позже я еще раз осмотрел скалу, где он сидел и поискал его следы. Но кот как будто растворился в своих каменных владениях», - рассказал режиссер.